Имя Исинбаевой уберут из названия стадиона в Дагестане

Глава Дагестана заявил о решении убрать имя Исинбаевой из названия стадиона в Махачкале

В Дагестане переименуют стадион, названный в честь двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.

«Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, – для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона», — сказал Меликов.

По его словам, в республике много достойных спортсменов и настоящих патриотов, чье имя может носить стадион. Меликов также предположил, что жители республики захотят вернуть объекту прежнее название — «Труд». «А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», — добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Исинбаева переехала в Испанию. По данным журналистов, спортсменка проживает на Тенерифе.