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16:09, 17 июля 2023Спорт

Исинбаева объявила о возобновлении работы в МОК

Елена Исинбаева заявила, что возобновит работу в МОК в сентябре 2023 года

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева объявила на своей странице во «ВКонтакте» о возобновлении работы в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всем разобраться. Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023-го возобновляю свою международную деятельность», — заявила Исинбаева. Она добавила, что у МОК нет в отношении нее «никах сомнений».

Исинбаева также высказалась о наличии у нее воинских званий. «Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах Российской Федерации. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии», — подчеркнула она.

Ранее 12 июля El Digital Sur сообщил, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе, и опубликовал ее фотографии с острова. Сама Исинбаева назвала эти публикации фейком.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

41-летняя Исинбаева является майором Вооруженных сил Российской Федерации. Трехкратная чемпионка мира входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета с 2016 года.

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    Андрей Стрельцов
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