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14:33, 27 июля 2023Спорт

Вяльбе назвала Исинбаеву глупой девочкой

Елена Вяльбе назвала Елену Исинбаеву глупой девочкой

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила высказывание двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, которая назвала свои воинские звания номинальными. Об этом сообщает РИА Новости.

Она назвала легкоатлетку глупой девочкой. «Что касается ее высказываний, то ничего особо про них не думаю. Хотя, конечно, такие выступления не одобряю», — заявила Вяльбе.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позже на своей странице во «ВКонтакте» Исинбаева написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

Высказывания спортсменки вызвали общественный резонанс. С критикой легкоатлетки выступил министр спорта России Олег Матыцин, а глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в Махачкале переименуют стадион, названный в честь Исинбаевой.

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    Алексей Гусев
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