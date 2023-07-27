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11:33, 27 июля 2023Спорт

Глава ОКР пожаловался на работу Исинбаевой в организации

Глава ОКР заявил, что члена исполкома организации Исинбаеву не видели там два года

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков пожаловался на работу двукратной победительницы Игр Елены Исинбаевой в организации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, спортсменку не видели уже два года. «Елена, к сожалению, дистанцировалась от ОКР, где она является членом исполкома. Это все, что я могу сказать по этой теме», — заявил Поздняков.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» Исинбаева написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

Высказывания спортсменки вызвали общественный резонанс. С критикой легкоатлетки выступил министр спорта России Олег Матыцин, а глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в Махачкале переименуют стадион, названный в честь Исинбаевой.

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    Алексей Гусев
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