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12:17, 28 июня 2026Россия

Армия России взяла под контроль два населенных пункта в зоне СВО

Минобороны России заявило о контроле над селами Писанцы и Новоселовка в зоне СВО
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российская армия взяла под контроль два населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Как уточнили в ведомстве, подразделения российской группировки войск «Восток» заняли села Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области, продвинувшись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки свыше 490 военнослужащих, боевую бронемашину, 6 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для ВСУ ситуация в зоне СВО стремительно ухудшается. По его словам, из-за потери территорий украинские власти перешли к тактике нанесения ударов по гражданским объектам

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