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12:37, 28 июня 2026Россия

Российские войска ударили по лагерю оперативного центра спецопераций «Юг» ВСУ

В Николаевской области ВС России ударили по лагерю оперативного центра спецопераций ВСУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Николаевской области Вооруженные силы (ВС) России ударили по лагерю оперативного центра спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, российские войска ударили БПЛА «Герань» по тренировочному лагерю центра спецопераций «Юг» ВСУ. Пять высокоточных беспилотников поразили пункты сосредоточения личного состава и склады плавсредств специального назначения, каркасных лодок и безэкипажных катеров противника.

Средствами объективного контроля были зафиксированы результаты удара и разрушения объектов.

Ранее сообщалось, что в российском регионе украинские дроны уничтожили 14 школьных автобусов.

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