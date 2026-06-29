Военкоры сообщили о бомбардировке объектов ВСУ в Харькове

Военкоры сообщили о ударах ФАБ с УМПК по объектам ВСУ в Харькове

Российские войска нанесли удары фугасными авиабомбами (ФАБ) с универсальным модулем планирования коррекции (УМПК) по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

« Вооруженные силы России нанесли удары авиабомбами ФАБ с УМПК по вражеским объектам в Харькове. Одной из целей стал завод "Гидропривод" в Холодногорском районе города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в этом районе был поражен склад, где могли храниться беспилотники украинских войск.

До этого стало известно, что российские войска нанесли мощный удар по Харьковской области. Отмечается, что главными целями стали объекты инфраструктуры.