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12:16, 30 июня 2026Россия

Россия ударила по объектам энергетики Украины

Минобороны: Армия России нанесла удар по объектам энергетики Украины
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Армия России поразила объекты энергетики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об ударе журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, российские военнослужащие ударами авиации, беспилотников, ракет и артиллерии поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые использовались ВСУ.

Кроме того, армия России нанесла удар по местам хранения и сборки дронов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации противника в 142 районах.

Ранее Минобороны сообщало, что российские военные ударили по объектам топливной и транспортной инфраструктуры на Украине. Во время атаки военнослужащим также удалось поразить пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

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