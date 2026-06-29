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12:28, 29 июня 2026Россия

Российские военные ударили по объектам топливной инфраструктуры на Украине

Минобороны: Российские военные ударили по объектам топливной инфраструктуры на Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные ударили по объектам топливной и транспортной инфраструктуры на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, также были поражены места хранения и запуска беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 415 беспилотников Вооруженных сил Украины. Кроме того, за прошедшие 24 часа были уничтожены 12 управляемых авиабомб.

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