Российские военные ударили по объектам топливной инфраструктуры на Украине

Минобороны: Российские военные ударили по объектам топливной инфраструктуры на Украине

Российские военные ударили по объектам топливной и транспортной инфраструктуры на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, также были поражены места хранения и запуска беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 415 беспилотников Вооруженных сил Украины. Кроме того, за прошедшие 24 часа были уничтожены 12 управляемых авиабомб.