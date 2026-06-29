В Минобороны назвали число сбитых беспилотников ВСУ

Минобороны: Российские средства ПВО за сутки сбили 415 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 415 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число назвали в Минобороны в ходе очередного брифинга.

В ведомстве отметили, что за прошедшие 24 часа было уничтожено 12 управляемых авиабомб.

Российская армия также ударила по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 137 районах.

До этого в Минобороны рассказали, что российские силы ПВО в ночь на 29 июня сбили над регионами 209 украинских дронов. Атакам тогда подверглись Ростовская, Тверская, Тульская и Калужская области, а также Московский регион и Краснодарский край. Все уничтоженные летательные аппараты относились к типу самолетных.

Еще раньше ВСУ атаковали Крым. В регионе были задействованы средства ПВО и мобильные огневые группы.