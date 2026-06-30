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10:56, 30 июня 2026Бывший СССР

Подразделения армии России продвинулись в Казачьей Лопани

ВС России смогли продвинуться в Казачьей Лопани Харьковской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России продвинулись в Казачьей Лопани на территории Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«По данным "Иди и смотри", российская армия активно наступает в Харьковской области», — указано в сообщении.

Отмечается, что, помимо этого, российские подразделения наступают в Волчанском и Купянском районах региона.

Ранее стало известно, что войска ВС России нанесли удары фугасными авиабомбами (ФАБ) с универсальным модулем планирования коррекции (УМПК) по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове.

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