В Минобороны раскрыли детали уничтожения переправы на СВО для срыва ротации ВСУ

Российские военные уничтожили переправу через Северский Донец для срыва ротации ВСУ

Российские военные уничтожили переправу через Северский Донец для срыва ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детали операции раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, переправа использовалась для ротации личного состава, подвоза вооружения и боеприпасов украинским подразделениям 63-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны в район Красного Лимана, где сейчас ведутся бои.

Удар по переправе был нанесен с помощью российской авиации. В итоге была уничтожена насыпная переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее в Кремле сделали заявление о продвижении ВС России в районе Константиновки. В частности, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о ежедневном ухудшении ситуации на фронте для ВСУ.