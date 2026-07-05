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13:16, 5 июля 2026Россия

В Минобороны раскрыли детали уничтожения переправы на СВО для срыва ротации ВСУ

Российские военные уничтожили переправу через Северский Донец для срыва ротации ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Российские военные уничтожили переправу через Северский Донец для срыва ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детали операции раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, переправа использовалась для ротации личного состава, подвоза вооружения и боеприпасов украинским подразделениям 63-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны в район Красного Лимана, где сейчас ведутся бои.

Удар по переправе был нанесен с помощью российской авиации. В итоге была уничтожена насыпная переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее в Кремле сделали заявление о продвижении ВС России в районе Константиновки. В частности, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о ежедневном ухудшении ситуации на фронте для ВСУ.

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