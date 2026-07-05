Российские военные уничтожили переправу через Северский Донец для срыва ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детали операции раскрыли в Министерстве обороны.
По данным оборонного ведомства, переправа использовалась для ротации личного состава, подвоза вооружения и боеприпасов украинским подразделениям 63-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны в район Красного Лимана, где сейчас ведутся бои.
Удар по переправе был нанесен с помощью российской авиации. В итоге была уничтожена насыпная переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики (ДНР).
Ранее в Кремле сделали заявление о продвижении ВС России в районе Константиновки. В частности, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о ежедневном ухудшении ситуации на фронте для ВСУ.