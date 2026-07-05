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13:08, 5 июля 2026Бывший СССР

Кремль высказался о продвижении ВС России в районе Константиновки

Песков: ВС России в районе Константиновки идут планомерно, видны конкретные результаты
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают планомерное продвижение в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Здесь ни у кого не должно быть сомнений, что наши военные планомерно идут, и мы видим конкретные результаты», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков назвал взятие Константиновки важнейшим шагом в процессе взятия ВС России укрепленного района Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе подконтрольных Киеву Краматорска и Славянска в ДНР. Он также заявил о ежедневном ухудшении ситуации на фронте для ВСУ.

Ранее Песков назвал позволивший ВС России взять Константиновку фактор. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что город был превращен фактически в неприступный укрепрайон.

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