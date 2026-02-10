Умер адвокат Генрих Падва

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:46, 10 февраля 2026Наука и техника

УАЗ представил «Хантер» для СВО

УАЗ представил внедорожник «Хантер» для СВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Народный фронт / ТАСС

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) представил версию внедорожника «Хантер», модифицированную под задачи специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Новая машина получила лебедку, колеса со специальными вставками, позволяющими перемещаться с пробитыми шинами, оптимизированный для топлива с низким качеством двигатель. Изменения получила и кабина автомобиля, что превратило «Хантер» в эвакуационную машину, позволяющую транспортировать раненых в лежачем положении. Также появилась возможность установки на крыше машины дополнительного оборудования, например, средств радиоэлектронной борьбы.

Первый образец модифицированного «Хантера» планируется отправить в зону СВО в ближайшее время.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

В ноябре гендиректор компании-разработчика «Русские вездеходы Пластун» Ерик Сагымбаев рассказал газете «Известия», что модернизированный транспортер для штурмовых групп «Пластун-ТТМ», который может заменить использующиеся на фронте микроавтобусы УАЗ (в просторечии — «буханка»), прошел испытания.

В октябре Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что российские бойцы применили установленные в кузове УАЗа пулеметы Максима для борьбы с дронами в зоне СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «За несколько дней до свадьбы». Стали известны подробности смерти награжденного Путиным в один день с Суровикиным экс-вагнеровца

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    У россиянина попытались забрать полную золотых слитков сумку

    Варламов раскрыл влияние отъезда из России на жизнь

    Женщина получила 100 тысяч рублей за фотографию собственной руки

    В российском регионе мужчину оштрафовали за лайки под видео на Youtube

    Пьяных иностранцев в Японии начали подвергать «сушификации»

    Видео конфуза конькобежки с порванным костюмом на ягодицах завирусилось в сети

    Токаев рассказал о создании новой системы управления государством

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok