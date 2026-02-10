УАЗ представил «Хантер» для СВО

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) представил версию внедорожника «Хантер», модифицированную под задачи специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.
Новая машина получила лебедку, колеса со специальными вставками, позволяющими перемещаться с пробитыми шинами, оптимизированный для топлива с низким качеством двигатель. Изменения получила и кабина автомобиля, что превратило «Хантер» в эвакуационную машину, позволяющую транспортировать раненых в лежачем положении. Также появилась возможность установки на крыше машины дополнительного оборудования, например, средств радиоэлектронной борьбы.
Первый образец модифицированного «Хантера» планируется отправить в зону СВО в ближайшее время.
В ноябре гендиректор компании-разработчика «Русские вездеходы Пластун» Ерик Сагымбаев рассказал газете «Известия», что модернизированный транспортер для штурмовых групп «Пластун-ТТМ», который может заменить использующиеся на фронте микроавтобусы УАЗ (в просторечии — «буханка»), прошел испытания.
В октябре Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что российские бойцы применили установленные в кузове УАЗа пулеметы Максима для борьбы с дронами в зоне СВО.