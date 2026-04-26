В Москве задержали решившегося на убийство из-за шумной стройки мужчину

12:46, 26 апреля 2026

В Москве задержали расправившегося с сотрудницей девелопера из-за шума мужчину
Лилиана Набиуллина (редактор)

Кадр: Telegram-канал «Столичный СК»

Задержан мужчина, решившийся на убийство сотрудницы девелопера из-за шумной стройки в западной части Москвы. Данные сведения опубликовал Telegram-канал Столичный СК.

Накануне вечером в помещении на улице Верейской была обнаружена погибшая женщина со множественными ножевыми ранениями. По данным канала Mash, ею оказалась 36-летняя менеджер строительной компании.

Как выяснилось в дальнейшем, преступление совершил Михаил С. — строитель, живущий поблизости с офисом. Шумная стройка мешала мужчине заснуть, и он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел с ножом в офис застройщика. На месте была Виктория М. — в результате ударов она скончалась на месте.

На следующий день преступника задержали в лесополосе. У него дома нашли винтовку и арсенал холодного оружия. Возбуждено дело об убийстве.

Ранее стало известно, что следователи в Перми задержали мужчину по подозрению в двойном преступлении, совершенном в 1993 году. По данным СК, в регион он приезжал 33 года назад для приобретения древесины. Оказавшись на месте, подозреваемый расправился с компаньонами и присвоил всю сумму себе. Затем вернулся на родину, где состоялся как предприниматель. Затем мужчина решил перебраться на юг России, где уже был задержан.

