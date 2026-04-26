В Москве задержали решившегося на убийство из-за шумной стройки мужчину

В Москве задержали расправившегося с сотрудницей девелопера из-за шума мужчину

Задержан мужчина, решившийся на убийство сотрудницы девелопера из-за шумной стройки в западной части Москвы. Данные сведения опубликовал Telegram-канал Столичный СК.

Накануне вечером в помещении на улице Верейской была обнаружена погибшая женщина со множественными ножевыми ранениями. По данным канала Mash, ею оказалась 36-летняя менеджер строительной компании.

Как выяснилось в дальнейшем, преступление совершил Михаил С. — строитель, живущий поблизости с офисом. Шумная стройка мешала мужчине заснуть, и он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел с ножом в офис застройщика. На месте была Виктория М. — в результате ударов она скончалась на месте.

На следующий день преступника задержали в лесополосе. У него дома нашли винтовку и арсенал холодного оружия. Возбуждено дело об убийстве.

