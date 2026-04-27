Появились подробности о расправе из-за шумной стройки в Москве

Подозреваемый в убийстве сотрудницы девелопера в Москве задолжал 565 тыс. рублей

Подозреваемый в расправе над сотрудницей девелопера из-за шумной стройки на западе Москвы накопил внушительные долги. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно материалам судебных приставов, с 2019 года в отношении него возбуждено 52 исполнительных производства. Шесть из них прекращены — приставы не смогли найти активы должника. Основной частью взысканий стали неоплаченные штрафы ГИБДД на 166 тысяч рублей. Также мужчина задолжал 22 тысячи рублей по другим штрафам. В этом году началось взыскание кредитных долгов — более 350 тысяч рублей, а также долга по ЖКХ на семь тысяч рублей и штрафа за неуплату административного штрафа в размере 11 тысяч рублей. К этой сумме также прибавился исполнительский сбор в шесть тысяч рублей.

Общая сумма долга превышает 565 тысяч рублей. Собеседник агентства также рассказал, что подозреваемый когда-то лечился у психиатра.

Вечером 25 апреля в помещении на улице Верейской была обнаружена женщина со множественными ножевыми ранениями. Как выяснилось в дальнейшем, преступление совершил Михаил С. — строитель, живущий поблизости с офисом. Шумная стройка мешала мужчине заснуть, и он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел с ножом в офис застройщика. Его задержали.