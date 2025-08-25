Бывший наемник Флачек призвал поляков не сражаться на стороне ВСУ

Экс-наемник из Польши Кшиштоф Флачек, сражавшийся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), обратился с призывом к соотечественникам не сражаться за ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время Флачек служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса. Данный батальон создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые ведут борьбу с украинскими властями.

«Я хочу сказать полякам одну вещь. Не вступайте в "Иностранный легион". Это плохая идея. Вообще, война — это очень, очень плохо, и есть очень, очень большой шанс погибнуть», — высказался он.

Ранее сообщалось, что любовь к украинке стала причиной для бывшего наемника ВСУ Кшиштофа Флачека воевать на стороне Киева. Он отметил, что сейчас считает это не самым мудрым решением.