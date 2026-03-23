Суд признал экстремистской деятельность корпорации Галицкого

Суд признал Almaz Capital Partners Галицкого экстремистским объединением

Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал экстремистским объединением корпорацию Almaz Capital Partners, LTD, управляющим партнером которой является предприниматель Александр Галицкий. Об этом говорится на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

В связи с этим деятельность международного венчурного фонда была запрещена на территории России.

Кроме того, суд обратил в доход государства имущество, принадлежащее Галицкому и связанным с ним лицам: объекты недвижимости, земельные участки и денежные средства, размещенные на его банковских счетах, в размере более семи миллиардов рублей.

