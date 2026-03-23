Суд признал экстремистской деятельность корпорации Галицкого

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:38, 23 марта 2026Силовые структуры

Суд признал Almaz Capital Partners Галицкого экстремистским объединением
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал экстремистским объединением корпорацию Almaz Capital Partners, LTD, управляющим партнером которой является предприниматель Александр Галицкий. Об этом говорится на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

В связи с этим деятельность международного венчурного фонда была запрещена на территории России.

Кроме того, суд обратил в доход государства имущество, принадлежащее Галицкому и связанным с ним лицам: объекты недвижимости, земельные участки и денежные средства, размещенные на его банковских счетах, в размере более семи миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на решение Трампа по Ирану

    Московский военный округ вооружили «Трюфелями»

    Россиян предупредили об одном штрафе

    Иран анонсировал новый правовой режим в Ормузском проливе

    Россиян предупредили о повышающих риск рака продуктах

    Люди пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Москве

    Вероятность лишения мандата оскорбившего поклонников Чака Норриса депутата Госдумы оценили

    Иранский кризис ударил по союзнику США в Европе

    Власти России решили присмотреться к некоторым доходам граждан

    Участница «Мисс Вселенная» провела в больнице четыре месяца после падения со сцены

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok