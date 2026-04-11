Глава НАСА высказался о будущих полетах США к Луне

05:06, 11 апреля 2026Наука и техника

Глава НАСА Айзекман: США продолжат полеты к Луне, пока не высадятся на ней
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Джаред Айзекман. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Пилотируемая лунная миссия Artemis II завершилась успешно, Соединенные Штаты планируют продолжать полеты к Луне, пока не высадятся на ее поверхность в 2028 году. Об этом заявил глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джаред Айзекман в ходе прямого эфира космического агентства на YouTube.

«Мы вновь в строю в деле отправки астронавтов на Луну и их безопасного возвращения. Это только начало. Мы собираемся вновь часто осуществлять это, пока не высадимся на ней в 2028 году и не начнем строить нашу базу», — сказал Айзекман.

Астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю, капсула села в Тихом океане у побережья Сан-Диего 11 апреля около 03:16 по московскому времени. На борту находились Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и космонавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

    Последние новости

    «ЕС нужны дополнительные страны». Зеленский назвал государства, которые помогут ЕС превзойти Россию на море, в небе и на суше

    Франция откажется от неевропейских технологий

    Политик предсказал конец британской монархии

    Названы ключевые вопросы на переговорах США и Ирана

    В Британии заявили об отсутствии наказания со стороны США

    Появились первые кадры вернувшихся на Землю астронавтов НАСА

    Отец Маска задумался о строительстве завода Tesla в российском городе

    В Киеве раскрыли план Зеленского против Трампа

    Беспилотники атаковали Одессу

    Предсказан срыв переговоров США и Ирана

    Все новости
