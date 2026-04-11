Астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю, капсула села на воду

Астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю, капсула села в Тихом океане у побережья Сан-Диего. Трансляция ведется на YouTube-канале НАСА.

В 03:01 по московскому времени было подтверждено восстановление связи с экипажем — капсула вошла в атмосферу. Сразу после контакта с водой надулись пять ярко-оранжевых баллонов, чтобы удержать ее в вертикальном положении и не дать ей перевернуться.

Одноразовая сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion стартовала с площадки 39А Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) 2 апреля. На борту находились астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и космонавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.