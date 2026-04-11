Капсула с экипажем Artemis II вошла в атмосферу

Капсула с астронавтами миссии Artemis II вошла в атмосферу. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии в Telegram-канале.

В 03:01 по московскому времени было подтверждено восстановление связи с экипажем. В 03:07 капсула с экипажем должна опуститься в Тихий океан у побережья Сан-Диего. Сразу после контакта с водой надуваются пять ярко-оранжевых баллонов, чтобы удержать ее в вертикальном положении и не дать ей перевернуться.

В 01:40 сообщалось, что экипаж надел скафандры. До Земли оставалось 23,5 тысячи километров. Отмечалось, что его скорость — пять километров в секунду.