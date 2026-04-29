16:40, 29 апреля 2026

Глава НАСА призвал «перестать пытаться угодить всем подряд»

Иван Потапов
Фото: Steve Nesius / Reuters

Космическую программу США необходимо преобразовать, чтобы не уступить лидерство в космосе Китаю, заявил глава НАСА Джаред Айзекман в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

По признанию главы НАСА, в области космических возможностей Китай практически сравнялся с США. «Они движутся невероятно быстро. Я думаю, что все, что мы знали об этом еще шесть месяцев назад, уже потеряло актуальность, они за это время шагнули на два поколения вперед», — заявил администратор.

По его словам, американской стороне следует изменить подход последних десятилетий и «перестать пытаться угодить всем подряд». «Но если мы сохраним сейчас этот подход, то никто рад не будет, потому что мы увидим, как тайконавты высадятся на Луну раньше нас», — сказал Айзекман.

Материалы по теме:
США впервые за 50 лет отправили людей к Луне. НАСА планирует «постоянно присутствовать» на спутнике Земли
США впервые за 50 лет отправили людей к Луне. НАСА планирует «постоянно присутствовать» на спутнике Земли
2 апреля 2026
Первый за полвека полет человека к Луне: лучшие кадры самой дальней пилотируемой космической миссии
Первый за полвека полет человека к Луне:лучшие кадры самой дальней пилотируемой космической миссии
11 апреля 2026
CША побили рекорд по дальности полета в космосе. Астронавты корабля Orion публикуют уникальные снимки Луны и возвращаются на Землю
CША побили рекорд по дальности полета в космосе. Астронавты корабля Orion публикуют уникальные снимки Луны и возвращаются на Землю
7 апреля 2026

Ранее в ходе выступлений в комитете по науке Палаты представителей США глава НАСА заявил, что европейский подрядчик — итальянская компания Thales Alenia Space — отправила головному производителю — американской корпорации Northrop Grumman — основную конструкцию модуля Habitation and Logistics Outpost (HALO) перспективной окололунной станции Gateway со следами коррозии.

В марте НАСА сообщило, что США приостановят строительство совместной с Европой окололунной станции Gateway, предпочтя сосредоточиться на создании инфраструктуры на поверхности естественного спутника Земли.

    Последние новости

    В Польше начали «депортировать украинцев в ВСУ»

    Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о рисках для здоровья жителей Туапсе

    Малышева рассказала об адской боли от пяточной шпоры

    В Госдуме высказались об офшорах российских олигархов после призыва Матвиенко к Мордашову

    Жулин описал запрет VPN в России одной фразой

    Стало известно об оборудовании братской могилы для ВСУ на полигоне

    Напавшие на россиянина наемники предстанут перед судом

    Российские авиакомпании растеряли прибыль от продаж

    В России разработали эффективный способ восстановления печени

    Мерц рассказал немцам о совести и необходимости пенсионной реформы

    Все новости
