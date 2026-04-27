Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:56, 27 апреля 2026Наука и техника

Европа отправила США проржавевший лунный модуль

ES: Компания Thales отправила Northrop Grumman проржавевший лунный модуль
Иван Потапов
Фото: Wikideas1 / Wikimedia

Европейский подрядчик — итальянская компания Thales Alenia Space — отправила головному производителю — американской корпорации Northrop Grumman — основную конструкцию модуля Habitation and Logistics Outpost (HALO) перспективной окололунной станции Gateway со следами коррозии, пишет European Spaceflight (ES).

В ходе выступлений в комитете по науке Палаты представителей США глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что исправление связанных со ржавчиной недочетов HALO задержало бы лунную программу «за пределами 2030 года».

В Европейском космическом агентстве (ЕКА) добавили, что аналогичные проблемы, хотя и не столь серьезные, наблюдаются и с конструкцией модуля International Habitation Module (I-HAB), изготовленной Thales, но еще не отправленной в США.

«Предварительные результаты показывают, что проблема, вероятно, является результатом сочетания факторов, включая особенности процесса ковки, обработки поверхности и свойства материала. Для решения этой проблемы под руководством ЕКА была создана специальная группа экспертов по I-HAB. На основании проведенного расследования и имеющихся данных было установлено, что проблема коррозии технически решаема и не представляет критической угрозы для I-HAB, который, в любом случае, находился в лучшем состоянии с точки зрения коррозии, чем HALO», — рассказали в ЕКА.

В Thales Alenia Space заявил, что затрагиваемый вопрос не является новым, поскольку аналогичное поведение материалов наблюдается на модулях Международной космической станции.

Материалы по теме:
США впервые за 50 лет отправили людей к Луне. НАСА планирует «постоянно присутствовать» на спутнике Земли
2 апреля 2026
2 апреля 2026
Первый за полвека полет человека к Луне: лучшие кадры самой дальней пилотируемой космической миссии
11 апреля 2026
11 апреля 2026
CША побили рекорд по дальности полета в космосе. Астронавты корабля Orion публикуют уникальные снимки Луны и возвращаются на Землю
7 апреля 2026
7 апреля 2026

В марте НАСА сообщило, что США приостановят строительство совместной с Европой окололунной станции Gateway, предпочтя сосредоточиться на создании инфраструктуры на поверхности естественного спутника Земли.

В апреле 2025-го инженер НАСА Джон Олансен заявил, что сборка двух основных модулей окололунной станции Gateway — HALO и Power and Propulsion Element (PPE) — может завершиться уже в 2026-м.

В январе 2025 года ES сообщило, что компания Airbus поставила ключевое оборудование для лунной станции Gateway — подсистему управления и распределения питания Power Management and Distribution Subsystem (PMAD).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

    Книги Роя и Мураками получат маркировку в России

    Женщина бросила динамит в спящего бойфренда и лишила его руки

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Галкин растратил миллиарды «Роснано»

    Путин присвоил 14-й армии ВВС и ПВО почетное наименование «гвардейская»

    При покупке машины мужчина потерял десятки тысяч долларов

    Россиянок призвали избегать трех деталей в образах на выпускной

    Известный телеведущий признался в нежелании жить после развода

    В России оценили возможность штрафа за опоздание на работу из-за непогоды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok