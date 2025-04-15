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18:22, 15 апреля 2025Наука и техника

В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway

Инженер НАСА Олансен: Сборка лунных модулей Gateway завершится в 2026 году
Иван Потапов
Иван Потапов
Джон Олансен

Джон Олансен. Кадр: NASA

Сборка двух основных модулей окололунной станции Gateway — Habitation and Logistics Outpost (HALO) и Power and Propulsion Element (PPE) — может завершиться уже в 2026 году. Об этом изданию ArsTechnica рассказал инженер НАСА Джон Олансен.

В настоящее время HALO доставлен из Италии в США, где в ближайшее время начнется его оснащение необходимыми системами. Постройка PPE также близится к завершению.

По оценке Олансена, сборка и интеграция основных элементов Gateway — ключевые задачи для специалистов НАСА. «Очевидно, что программное обеспечение является ключевой частью этой деятельности по разработке. Как только мы запускаем модули, мы должны быть уверены, что способны выполнить всю необходимую работу по управлению этими аппаратами», — сказал инженер.

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В феврале издание European Spaceflight рассказало, что европейская компания Thales Alenia Space построит в интересах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) модуль Emirates Crew and Science Airlock окололунной станции Gateway.

В январе тот же портал сообщил, что компания Airbus поставила ключевое оборудование для Gateway — подсистему управления и распределения питания Power Management and Distribution Subsystem (PMAD).

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