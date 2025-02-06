Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:00, 6 февраля 2025Наука и техника

Европейская компания построит для ОАЭ модуль лунной станции Gateway

Европейская компания Thales построит для ОАЭ модуль лунной станции Gateway
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Northrop Grumman / Globallookpress.com

Европейская компания Thales Alenia Space построит в интересах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) модуль Emirates Crew and Science Airlock окололунной станции Gateway. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Соглашение между Космическим центром имени Мухаммеда бин Рашида и компанией Thales Alenia Space заключено 4 февраля. Контракт позволит арабским астронавтам посещать Gateway.

Масса модуля — десять тонн, длина — десять метров, диаметр — четыре метра. Шлюз предназначен для выполнения выходов в открытый космос, хранения и обслуживания скафандров для внекорабельной деятельности и станет дополнительным стыковочным портом для посещающих Gateway космических кораблей.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

В январе издание сообщило, что компания Airbus поставила ключевое оборудование для лунной станции Gateway — подсистему управления и распределения питания Power Management and Distribution Subsystem (PMAD).

В марте European Spaceflight обратило внимание, что директор по исследованиям космоса при помощи человека и роботов Европейского космического агентства Дэниел Нойеншвандер опубликовал фотографии строящихся модулей International Habitat (I-Hab) и HALO окололунной станции Gateway.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пошли в контрнаступление в Курской области на танках Abrams. Сообщается о тяжелых боях

      Рекордное падение доллара объяснили

      В Госдуме дали прогноз по новому наступлению ВСУ в Курской области

      Спецпосланник Трампа по Украине оценил шансы получения Киевом ядерного оружия

      Европейская компания построит для ОАЭ модуль лунной станции Gateway

      Возможность возвращения Нетребко в Россию оценили

      Сына российского миллиардера осудили на три года за подделку подписи

      В мэрии Киева прошли обыски после критики Кличко в адрес окружения Зеленского

      Звезду реалити-шоу решили арестовать за наезд на человека

      Оценены шансы США добраться до редкоземельных ресурсов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше