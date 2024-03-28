Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:56, 28 марта 2024Наука и техника

Европа показала строящиеся модули американской окололунной станции Gateway

European Spaceflight: ЕКА показало строящиеся модули окололунной станции Gateway

Фото: NASA / Globallookpress.com

Директор по исследованиям человека и роботов Европейского космического агентства (ЕКА) Дэниел Нойеншвандер опубликовал в LinkedIn (заблокирована на территории РФ) фотографии строящихся модулей International Habitat (I-Hab) и Habitation and Logistics Outpost (HALO) американской окололунной станции Gateway. На снимки обратило внимание издание European Spaceflight.

Два европейских модуля перспективной орбитальной станции, создающейся под руководством США западными странами, строятся на заводе компании Thales Alenia в итальянском городе Турин. «Фотографии являются свидетельством того, как именно ЕКА и европейская промышленность участвуют в [лунной] программе Artemis», — заметил руководитель.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

Директор напомнил, что герметичная часть I-Hab объемом десять кубических метров предназначена для проживания астронавтов, посещающих Gateway, и будет включать несколько стыковочных портов, необходимых для соединения с космическими кораблями и другими модулями станции.

Ранее издание сообщило, что ЕКА, Германский аэрокосмический центр и правительство Баварии подписали соглашение о намерении создать Центр управления лунными миссиями.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      США не передали России всю информацию об угрозе теракта в «Крокусе». Чего опасались американские спецслужбы?

      Дачников предупредили о наказании за сжигание мусора на участке

      В Польше рассказали о патологических условиях труда украинских беженцев

      Талибы пообещали сделать все возможное для борьбы с боевиками «Вилаят Хорасан»

      Министр иностранных дел Латвии подал в отставку

      Африканская принцесса переехала в Россию и написала книгу на русском языке

      Приковывавшего 12-летнюю дочь к батарее россиянина арестовали

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Москвичам предрекли аномальное тепло

      Главу Северо-Восточного управления Росавиации задержали в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше