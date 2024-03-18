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16:55, 18 марта 2024Наука и техника

В Германии создадут европейский Центр управления лунными миссиями

ES: в Германии создадут европейский Центр управления лунными миссиями

Фото: Pedro Lastra / Unsplash

Европейское космическое агентство (ЕКА), Германский аэрокосмический центр и правительство Баварии подписали соглашение о намерении создать Центр управления лунными миссиями. Об этом пишет издание European Spaceflight (ES).

Центр предлагается создать в поселке Оберпфаффенхофен, где располагается Центр управления европейским модулем Columbus, входящим в Международную космическую станцию (МКС). В задачи нового центра будет входить управление европейскими миссиями на международную окололунную станцию Gateway, для которой Европа создаст два модуля.

Заработать новый центр может в 2028 году.

Ранее издание сообщило, что ЕКА начало работать над концепцией создания демонстрационного образца прототипа многоразовой верхней ступени ракеты.

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      Иван Потапов
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