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20:04, 9 января 2025Наука и техника

Airbus поставил ключевое оборудование для лунной станции Gateway

Компания Airbus поставила оборудование PMAD для лунной станции Gateway
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA

Компания Airbus поставила ключевое оборудование для лунной станции Gateway — подсистему управления и распределения питания Power Management and Distribution Subsystem (PMAD). Об этом сообщает European Spaceflight.

Подсистема предназначена для управления генерацией, хранения и распределения электроэнергии на модулях и кораблях станции. Вырабатываемой ею мощности хватило бы для электроснабжения семи домохозяйств. Срок службы оборудования оценивается в 15 лет. PMAD будет установлен в модуль Habitation and Logistics Outpost (HALO), который вместе с Power and Propulsion Element (PPE) станет одним из первых двух запущенных блоков станции Gateway.

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В октябре издание сообщило, что Европейское космическое агентство построит тренажер для перспективной окололунной станции Gateway.

В марте European Spaceflight обратило внимание на то, что директор по исследованиям человека и роботов ЕКА Дэниел Нойеншвандер опубликовал фотографии строящихся модулей International Habitat (I-Hab) и HALO окололунной станции Gateway.

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