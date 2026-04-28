В России появится новый бизнес-омбудсмен

Шохин: Вопрос о назначении нового бизнес-омбудсмена решится до начала июня

Вопрос о назначении нового бизнес-омбудсмена планируется решить до Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет в начале июня. Об этом рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, которого цитирует ТАСС.

Не став раскрывать подробности обсуждения, представитель крупного российского бизнеса отметил, что проработка вопроса находится «на финишной прямой» и понадеялся на завершение диалога до начала ПМЭФ.

В сентябре 2022 года уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов подтвердил прекращение своих полномочий и сказал журналистам, что «эстафету должны подхватить другие». О его преемнике с тех пор не сообщалось.

Титов был бизнес-омбудсменом с 2012 года, а в 2024-м стал спецпредставителем российского президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, заняв должность, которую до отъезда из России занимал Анатолий Чубайс.

