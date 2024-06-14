Бывший бизнес-омбудсмен России занял должность Чубайса

«Ведомости»: бывший омбудсмен Титов назначен спецпредставителем президента

Ранее занимавший должность бизнес-омбудсмена России Борис Титов назначен специальным представителем главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, пишут «Ведомости».

До отъезда из России в марте 2022 года таким спецпредставителем был Анатолий Чубайс, перешедший в Кремль из «Роснано» в 2020-м. Полномочия Титова на предыдущей должности истекли два года назад, но о его уходе с поста не сообщалось.

Закон запрещает оставаться на посту уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей более десяти лет подряд. Титова назначили еще в июне 2012 года, и даже после июня 2022-го он де-факто исполнял свои обязанности.

Как указывают собеседники издания, в законе не указан срок назначения нового бизнес-омбудсмена после ухода с поста предыдущего, поэтому Титов просто не стал отказываться от своего статуса публично. По их мнению, бывший бизнес-омбудсмен справедливо полагал, что оспорить его статус может только Владимир Путин, а остальные сделать это не решатся.

Ранее сообщалось, что Чубайс профинансировал новый центр российских исследований в Тель-Авивском университете. По мнению Путина, экс-глава Роснано «удрал» из-за работы в «Роснано».