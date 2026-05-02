Стало известно об участии Чехии в поставках оружия Украине

Welt: Чехия координирует поставки оружия Украине через международную сеть

Чехия продолжает координировать поставки артиллерийских боеприпасов Украине через сложную международную сеть, передает Welt.

По данным издания, Прага закупает для Киева оружие, несмотря на предвыборные обещания премьер-министра Андрея Бабиша прекратить эту инициативу.

«В этом задействованы дипломаты и торговцы оружием, маршруты трудно отследить», — отметили журналисты. Они указали, что Чехия намерена сохранить координирующую роль, не увеличивая прямое бюджетное финансирование программы.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что важное значение имеет соглашение между РФ и Украиной, а не с ЕС или США.

В январе стало известно, что Чехия передумала отправлять самолеты Украине.