11:09, 17 февраля 2026

Президент Чехии высказался о завершении конфликта на Украине

Павел: Важное значение имеет соглашение между РФ и Украиной, а не с ЕС или США
Варвара Кошечкина
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Ключевое значение имеет только соглашение между Россией и Украиной, а не с Евросоюзом (ЕС) или США. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Odkryto.cz.

Он назвал большим успехом сближение позиций Украины, Европы и США с учетом противоречивых высказываний разных представителей государств. «Важно не согласие Украины и ее сторонников, а согласие по условиям мирного соглашения с воюющей стороной, то есть с Россией», — отметил чешский лидер.

Однако Павел добавил, что наивно ожидать быстрого заключения соглашения по миру на Украине.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского прекращения вмешательства в выборы в Венгрии. По его словам, представители Украины активно участвуют в предвыборной кампании в Венгрии в личных интересах.

