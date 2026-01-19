Реклама

Чехия передумала отправлять самолеты Украине

Премьер Чехии Бабиш: У нас нет самолетов для Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Petr David Josek / AP

Чехия не планирует продавать или передавать Украине боевые самолеты, которые могли бы использовать для перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), несмотря на заявления президента страны Петра Павела об обратном. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, передает Reuters.

«Эти самолеты недоступны, и у нас нет других», — сказал политик.

Ранее Павел пообещал передать Украине самолеты, способные бороться с дронами. Он выразил надежду, что вопрос с их отправкой получится решить быстро и успешно.

После этого глава МИД Чехии Петр Мацинка заявил, что обещания президента передачи боевых самолетов Киеву, напротив, снизили вероятность того, что это произойдет.

