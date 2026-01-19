Реклама

В МИД Чехии неожиданно отреагировали на слова президента о самолетах для Украины

Глава МИД Чехии Мацинка: Павел снизил возможность отправки Украине самолетов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петр Павел

Петр Павел. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Президент Чехии Петр Павел, заявив о возможности передать Украине подзвуковые боевые самолеты, скорее снизил вероятность того, что это произойдет. Такое мнение высказал чешский министр иностранных дел Петр Мацинка, его цитирует РИА Новости.

Он сообщил, что Павел не обсуждал отправку самолетов Киеву с чешским правительством. Министр также сравнил главу государства со «слоном в посудной лавке».

«Господин президент, вероятно, скорее снизил правдоподобность того, чтобы там такая возможность [передачи самолетов Украине] была, чем повысил ее. (...) Может быть, он лучше бы уделил время каким-нибудь символическим актам типа возложения венков и получения государственных наград», — сказал Мацинка.

Ранее Павел пообещал передать Украине самолеты, способные бороться с дронами. Он выразил надежду, что вопрос с их отправкой получится решить быстро и успешно.

