Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:24, 29 апреля 2026Наука и техника

Россияне смогут увидеть редкую «голубую Луну»

Алексеев: В мае можно будет увидеть голубую Луну и метеорный поток Эта-Аквариды
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В мае текущего года жители России смогут наблюдать редкое астрономическое явление — голубую Луну, а также Венеру и мощный метеорный поток Эта-Аквариды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э. Циолковского Александра Алексеева.

Последний месяц весны не только начнется с полнолуния — 1 мая, но и закончится полнолунием — 31 мая.

«Это явление называется "голубой Луной", от английского выражения "Once in a Blue Moon", означающее крайне редкое событие. При этом Луна и 1, и 31 мая будет обычного цвета», — пояснил ученый.

Также с 5 по 6 мая можно будет наблюдать максимум метеорного потока Эта-Аквариды. Однако лучше уехать от городской засветки, чтобы метеоры были как на ладони.

Кроме того, на протяжении всего мая будет отличная видимость Венеры, которая постепенно отдаляется от Солнца, что делает ее положение более удобным для вечернего наблюдения. При помощи бинокля можно будет даже разглядеть частичное освещение диска планеты.

Ранее на одной из планет ученые допустили зарождение новой жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok