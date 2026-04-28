16:57, 28 апреля 2026

На Европе допустили зарождение новой жизни

Астроном Назаров: Европа и Энцелад могут стать местом для зарождения новой жизни
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Vadim Sadovski / Shutterstock / Fotodom  

Спутник Сатурна Энцелад и луна Юпитера Европа могут стать местом для зарождения новой жизни, рассказал РИА Новости научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, астроном Сергей Назаров.

«Спутники Энцелад и Европа — это перспективные места, где могла зародиться внеземная жизнь в нашей Солнечной системе», — допускает ученый.

По его словам, ледяные луны обладают большими запасами воды и основными необходимыми для жизни химическими веществами.

В октябре 2024 года американская автоматическая межпланетная станция Europa Clipper отправилась к Европе — одной из ледяных лун Юпитера.

Существование жидких подледных океанов ученые подозревают у многих небесных тел Солнечной системы, в частности, на спутниках Юпитера — Европе, Каллисто и Ганимеде, на лунах Сатурна — Энцеладе и Титане, а также на других спутниках — например, Мимасе. Все эти луны покрыты слоем льда (водяного или углеводородного), под которым могут быть океаны. Не исключено, что вместо жидкой воды в океанах таких спутников, как Европа и Энцелад, присутствует только вязкий лед.

