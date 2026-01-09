Реклама

В ЕС отреагировали на удар «Орешником» по Украине

Каллас призвала к санкциям против России после удара «Орешником» по Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала к новым санкциям против России. Таким образом зампред Европейской комиссии отреагировала в социальной сети X на удар российской баллистической ракетой «Орешник» по Украине.

«Страны ЕС должны увеличить свои запасы средств ПВО и немедленно приступить к реализации своих планов. Мы также должны еще больше повысить цену этой войны для Москвы, в том числе за счет ужесточения санкций», — написала Каллас.

Она добавила, что считает использование «Орешника» явной эскалацией против Украины и призваны предупредить Европу и США. По мнению Каллас, российский лидер Владимир Путин не стремится к миру.

«Россия отвечает на дипломатию новыми ракетами и разрушениями», — написала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар ракетой «Орешник», запросил у стран Запада средства для противовоздушной обороны. По его словам, эта атака максимально громко напоминает всем партнерам Киева, что «поддержка украинского ПВО — это постоянный приоритет».

