17:58, 9 января 2026

В США сделали предупреждение после удара «Орешника» по Львовской области

Аналитик Риттер: Западу следует понять сигналы от РФ после удара «Орешника»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Security Service of Ukraine / Handout / Reuters

Странам Запада следует понять сигналы, исходящие из России, после нового применения ракет «Орешник» на Украине. Об этом написал американский аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.

«Будем надеяться, что Запад достаточно продвинут, чтобы понять тот посыл, который, судя по всему, передает Россия», — подчеркнул он.

По словам аналитика, удар «Орешником» по Львовской области является сигналом со стороны России: она хочет показать Западу, что необходимо остановить эскалацию напряженности. В противном случае западные страны будут не в состоянии защититься от подобного оружия, предупредил Скотт Риттер.

Ранее финский политолог Туомас Малинен оправдал применение Россией ракет «Орешник». По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский заслужил это, поскольку сам решил играть в «глупые игры».

