В Финляндии оправдали удар «Орешником» по Львовской области

Политолог Малинен: Зеленский заслужил удар «Орешником» по Львовской области

Президент Украины Владимир Зеленский заслужил новый удар «Орешником», поскольку сам решил играть в «глупые игры». Об этом написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в социальной сети X.

«В какие игры играешь, такие призы и получаешь, Зеленский», — так прокомментировал политолог удар ракетным комплексом «Орешник».

Утром 9 января стало известно, что Вооруженные силы России нанесли новый удар ракетным комплексом «Орешник» по Украине. Целью данной операции могло быть подземное газовое хранилище во Львовской области.

В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что атака стала ответом на попытку украинских властей поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря 2025 года.