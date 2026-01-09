Реклама

Наука и техника
05:40, 9 января 2026Наука и техника

В России оценили необходимость удара «Орешником» по Украине

Рыбарь: Удар «Орешником» нужен для оценки возможностей поражения сложных целей
Марина Совина
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Военно-аналитический центр «Рыбарь» Михаила Звинчука в Telegram-канале оценил необходимость удара баллистической ракетой «Орешник» по Украине. В материале отмечается, что атака нужна была для оценки возможностей поражения сложных целей.

«Если в результате применения по Днепропетровску оценивалась, в первую очередь, реакция западных партнеров на "полевые испытания" нового вооружения России, то сегодняшний удар, судя по всему, несет более прикладной характер», — отметили авторы.

Они напомнили, что по предварительной информации, удар пришелся по Бильче-Волыцко-Угерскому подземному хранилищу газа во Львовской области — крупнейшему газохранилищу в Европе, которое является одной из самых труднодоступных целей. Оно располагается на большой глубине в пористых песчаниках, которые перекрываются глинистыми слоями.

«Рыбарь» уточнил, что для поражения такого объекта нужно либо мощное сейсмическое воздействие, либо применение ядерного заряда мощностью более 100 килотонн. «Орешник» применили в неядерном исполнении, этот удар стал в первую очередь оценкой возможностей поражения очень специфических целей специфическим типом вооружения.

Удары по Львову могли быть нанесены российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник», об этом ранее сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики. Однако подтверждения этой информации в данный момент нет. Мэр Львова Андрей Садовой заявил об ударе по объекту инфраструктуры, там произошел пожар.

Впервые Россия использовала новейшую баллистическую ракету «Орешник» для удара по территории Украины в ноябре 2024 года. По данным СМИ, удары были нанесены по «Южному машиностроительному заводу» (Южмаш) в Днепропетровске — крупному украинскому предприятию по производству ракетно-космической техники.

