07:05, 9 января 2026Бывший СССР

Небо над Львовщиной окрасилось в красный цвет после предполагаемого удара «Орешником»

«Страна.ua»: Небо во Львовской области окрасилось в красный после удара ВС РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Соцсети

Небо над Львовщиной окрасилось в красный цвет после предполагаемого удара российской баллистической ракетой «Орешник». Фотография распространилась в соцсетях, ее опубликовала «Страна.ua».

Необычное зарево сняли местные жители. Отмечается, что кадр был сделан из населенного пункта Буйск.

Удары по Львову могли быть нанесены российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник», об этом ранее сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики. Однако подтверждения этой информации в данный момент нет. Мэр Львова Андрей Садовой заявил об ударе по объекту инфраструктуры, там произошел пожар.

Военно-аналитический центр «Рыбарь» Михаила Звинчука отметил, что удар мог быть нанесен по Бильче-Волыцко-Угерскому подземному хранилищу газа во Львовской области — крупнейшему газохранилищу в Европе, которое является одной из самых труднодоступных целей.

