21:39, 9 января 2026Россия

В России назвали удар «Орешником» по Украине серьезнейшим предупреждением

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетМинобороны

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Применение Россией ракетного комплекса «Орешник» стало не только «ударом возмездия» за попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина, но и сигналом Киеву. Об этом «Известиям» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Это демонстрация достаточно мощной силы оружия, которое имеет РФ, и это серьезнейшее предупреждение», — указал он.

Как утверждает военный эксперт, смысл заключается в том, что подобное оружие при необходимости может применяться как по административным, так и по политическим центрам, где принимаются решения об использовании военной техники, в том числе и беспилотников, против РФ.

Утром 9 января в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы страны нанесли удар ракетным комплексом «Орешник» по Украине. В ведомстве заявили, что атака стала ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.

