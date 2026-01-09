В России назвали удар «Орешником» по Украине серьезнейшим предупреждением

Военный эксперт Кнутов назвал удар «Орешника» серьезнейшим предупреждением

Применение Россией ракетного комплекса «Орешник» стало не только «ударом возмездия» за попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина, но и сигналом Киеву. Об этом «Известиям» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Это демонстрация достаточно мощной силы оружия, которое имеет РФ, и это серьезнейшее предупреждение», — указал он.

Как утверждает военный эксперт, смысл заключается в том, что подобное оружие при необходимости может применяться как по административным, так и по политическим центрам, где принимаются решения об использовании военной техники, в том числе и беспилотников, против РФ.

Утром 9 января в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы страны нанесли удар ракетным комплексом «Орешник» по Украине. В ведомстве заявили, что атака стала ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.