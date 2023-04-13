На пенсионерку упало тяжелое оборудование во время съемок фильма в Москве

В Москве пенсионерку придавило тяжелым оборудованием во время съемок фильма «Ненормальный»

В Москве 87-летнюю пенсионерку придавило тяжелым световым оборудованием во время съемок фильма «Ненормальный» режиссера Глеба Орлова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным портала, инцидент произошел в Восточном Измайлово, когда сотрудники киностудии «Слово» готовились к съемкам проекта с Александром Яценко в главной роли. В момент, когда пострадавшая Валентина Ивановна проходила мимо, техники везли лампы на рейле, ножка которого внезапного надломилась. В результате тяжелое оборудование упало на пенсионерку.

Женщину доставили в НИИ имени Склифосовского с диагнозом сотрясение мозга. Сообщается, что Следственный комитет проводит проверку.

Ранее в сети появилось видео ДТП, в результате которого на 54-м году жизни погибла российская актриса дубляжа, озвучившая Мэри Джейн в «Человеке-пауке» и Настасью в «Трех богатырях», Елена Шульман.