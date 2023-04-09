Появилось видео ДТП с погибшей актрисой дубляжа

Mash опубликовал видео, как троллейбус сбил актрису дубляжа Елену Шульман

В сети появилось видео ДТП, в результате которого погибла 54-м году жизни российская актриса дубляжа, озвучившая Мэри Джейн в «Человеке-пауке» и Настасью в «Трех богатырях», Елена Шульман. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи можно увидеть, как транспортное средство подъезжает к остановке. В это время женщина сходит с пешеходной зоны и попадает на проезжую часть. Далее троллейбус не успевает остановиться и наезжает на Шульман.

О смерти актрисы стало известно 9 апреля. Артистку сбили на Загородном проезде в Санкт-Петербурге. После ДТП Шульман была госпитализирована с тяжелыми травмами, однако врачам не удалось спасти ее, актриса сконачалась. 10 апреля женщине должно было исполниться 54 года. Помимо озвучки фильмов, она озвучивала персонажей в таких видеоиграх, как Dota 2 Luna, Winter Wyvern, Cyberpunk 2077 и League of Legends.