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14:29, 9 апреля 2023Культура

Появилось видео ДТП с погибшей актрисой дубляжа

Mash опубликовал видео, как троллейбус сбил актрису дубляжа Елену Шульман
СюжетДТП в Санкт-Петербурге

В сети появилось видео ДТП, в результате которого погибла 54-м году жизни российская актриса дубляжа, озвучившая Мэри Джейн в «Человеке-пауке» и Настасью в «Трех богатырях», Елена Шульман. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи можно увидеть, как транспортное средство подъезжает к остановке. В это время женщина сходит с пешеходной зоны и попадает на проезжую часть. Далее троллейбус не успевает остановиться и наезжает на Шульман.

О смерти актрисы стало известно 9 апреля. Артистку сбили на Загородном проезде в Санкт-Петербурге. После ДТП Шульман была госпитализирована с тяжелыми травмами, однако врачам не удалось спасти ее, актриса сконачалась. 10 апреля женщине должно было исполниться 54 года. Помимо озвучки фильмов, она озвучивала персонажей в таких видеоиграх, как Dota 2 Luna, Winter Wyvern, Cyberpunk 2077 и League of Legends.

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Кристина Есикова
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