В российской клинике прокомментировали смерть ребенка после инъекции

В новороссийской клинике проведут расследование смерти восьмилетнего мальчика

В новороссийском филиале сети частных клиник «Новомед» проведут внутреннее расследование в связи со смертью восьмилетнего мальчика, пришедшего на прием с болью в ухе и жаром. Комментарий медучреждения опубликован в Max.

О произошедшем стало известно 13 мая. Как утверждает тетя ребенка, ее племяннику сделали инъекцию, после которой он упал на пол без сознания и посинел. Отец мальчика в этот момент ходил в аптеку за отсутствующими в учреждении препаратами.

Клиника выразила соболезнования родным и близким мальчика. Там заявили, что врачи и средний медперсонал приняли все необходимые меры, чтобы помочь ребенку. «Проводились реанимационные мероприятия, интенсивная терапия, в том числе совместно с бригадой скорой медицинской помощи Новороссийска. К сожалению, несмотря на усилия медиков, спасти пациента не удалось», — говорится в сообщении.

В медучреждении заверили, что внутреннее расследование проанализирует каждый этап оказания помощи. Кроме того, клиника, оказывает содействие правоохранителям, которые проводят проверку.

Ранее жительница Нефтеюганска обвинила врачей в смерти ребенка во время родов. По словам россиянки, специалисты слишком поздно сделали ей кесарево сечение.