Стало известно о смерти восьмилетнего мальчика после инъекции в российской клинике

В Новороссийске восьмилетнему мальчику стало плохо на приеме в частной клинике. Спасти его не смогли, пишет РЕН ТВ в Telegram.

По информации издания, родные привели школьника в клинику «Новомед» с жалобами на температуру и боль в ухе. По словам тети ребенка, ее племеннику сделали инъекцию, после которой он упал на пол без сознания и посинел. Отец мальчика в этот момент ходил в аптеку за отсутствующими в учреждении препаратами.

Не уточняется, пытались ли медики частной клиники помочь пациенту, однако впоследствии их обвинили в бездействии. Прибывшим на место врачам скорой помощи не удалось реанимировать ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности

Ранее в Дагестане семья обвинила врачей Карабудахкентской центральной районной больницы в смерти 19-летней дочери после плановой операции, пока те отмечали свадьбу. Как утверждают родные девушки, через 2,5 часа после процедуры ее в бессознательном состоянии перевели в палату. Когда пациентка так и не пришла в себя, матери девушки забеспокоилось, но медсестры не было рядом. Когда россиянку все же осмотрели, оказалось, что она уже 1,5 часа находится в критическом состоянии.