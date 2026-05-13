Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:13, 13 мая 2026Россия

Стало известно о смерти восьмилетнего мальчика после инъекции в российской клинике

В Новороссийске школьнику стало плохо в частной клинике, его не спасли
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Art Stocker / Shutterstock / Fotodom

В Новороссийске восьмилетнему мальчику стало плохо на приеме в частной клинике. Спасти его не смогли, пишет РЕН ТВ в Telegram.

По информации издания, родные привели школьника в клинику «Новомед» с жалобами на температуру и боль в ухе. По словам тети ребенка, ее племеннику сделали инъекцию, после которой он упал на пол без сознания и посинел. Отец мальчика в этот момент ходил в аптеку за отсутствующими в учреждении препаратами.

Не уточняется, пытались ли медики частной клиники помочь пациенту, однако впоследствии их обвинили в бездействии. Прибывшим на место врачам скорой помощи не удалось реанимировать ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности

Ранее в Дагестане семья обвинила врачей Карабудахкентской центральной районной больницы в смерти 19-летней дочери после плановой операции, пока те отмечали свадьбу. Как утверждают родные девушки, через 2,5 часа после процедуры ее в бессознательном состоянии перевели в палату. Когда пациентка так и не пришла в себя, матери девушки забеспокоилось, но медсестры не было рядом. Когда россиянку все же осмотрели, оказалось, что она уже 1,5 часа находится в критическом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал одну из самых длительных воздушных атак по Украине

    Конгресс США подготовил жесткий законопроект в отношении машин из Китая

    Мужчина четыре года притворялся слепым ради денег

    Смартфон Samsung взорвался в руках у пользователя

    Россияне описали размеры ручной клади у разных авиакомпаний словом «издевательство»

    Известный журналист рассказал о последнем разговоре с телеведущим Молчановым

    ВСУ ударили по территории «Почты России»

    Певец SHAMAN помог торгующей на улице бабушке

    Стилист Рогов повторил образ Волка из «Ну, погоди!»

    Стало известно о смерти восьмилетнего мальчика после инъекции в российской клинике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok