Отравившаяся роллами россиянка рассказала о тараканах в помещении кафе

На кафе в Бурятии, где массово отравились люди, жаловались из-за тараканов

Жители города Гусиноозерска Республики Бурятия давно жаловались на антисанитарию и тараканов в кафе японской кухни, где произошло массовое отравление. Об этом «Известиям» рассказала одна из пострадавших Виктория Баннова.

Отравившаяся роллами женщина отметила, что неоднократно посетители кафе видели в помещении тараканов. Кроме того, по ее словам, один из клиентов заметил личинку таракана в соевом соусе. «Так как это предприятие осталось у нас одно по приготовлению суши и роллов, мы все равно рискнули заказать и покушать», — объяснила Баннова.

Пострадавшая уточнила, что у нее и членов ее семьи подтвердился диагноз «сальмонеллез». В настоящее время они все находятся дома и получают лечение амбулаторно. Также Баннова подчеркнула, что многие жители города выступают за то, чтобы кафе закрыли навсегда.

Ранее стало известно, что в кафе японской кухни в Гусиноозерске отравились 22 человека. Затем Следственный комитет России сообщил, что число пострадавших увеличилось до 44. По факту случившегося проводится доследственная проверка.