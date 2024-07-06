Число отравившихся роллами в российском городе резко выросло

Число отравившихся роллами в кафе японской кухни в Бурятии выросло до 44

Число людей, отравившихся роллами в кафе японской кухни в Гусиноозерске Республики Бурятия, резко выросло. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета (СК) России.

«5 и 6 июля 2024 года в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы обратились 44 человека», — говорится в заявлении. По результатам обследования в стационар госпитализировали девять детей и четверо взрослых.

Отмечается, что у пострадавших диагностировали острый гастроэнтерит средней степени тяжести. По факту случившегося СК проводит доследственную проверку.

Ранее сообщалось о том, что в кафе японской кухни в Гусиноозерске отравились 22 человека. Пострадавшие жаловались на боли в животе, тошноту и высокую температуру.