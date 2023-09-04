В России запустили сборку нового «Москвича»

Мэр Москвы Собянин и глава «КамАЗа» Когогин запустили сборку «Москвича 6»

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с директором «КамАЗа» Сергеем Когогиным запустили серийную сборку модели «Москвич 6», говорится в Telegram-канале мэра столицы.

Седан с просторным салоном и большим багажником будет доступен в пяти цветах и трех комплектациях. «Москвич 6» — близнец модели Sehol A5 Plus, которую выпускает китайская компания JAC. Старт продаж автомобиля запланирован на конец октября. «КамАЗ» выступает технологическим партнером проекта.

В следующем году в производство планируется запустить еще две модели — «Москвич 5» и «Москвич 8». В настоящее время завод выпускает кроссовер «Москвич 3» и электрокар «Москвич 3е».

Как отметил Собянин, год назад на территории завода были «пустые цеха», к настоящему моменту компания прошла период изменений всей логистики и успешно конкурирует с другими производителями. На предприятии уже произведено 26 тысяч машин.

Ранее сообщалось, что завод «Москвич» в ближайшее время планирует презентовать автомобиль на газомоторном топливе. Ожидается, что установка газобалонного оборудования будет доступна россиянам как дополнительная опция.

