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19:10, 25 августа 2023Экономика

Россиянам пообещали метановые «Москвичи»

В «Газпроме» анонсировали презентацию метанового «Москвича»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Автозавод «Москвич» в ближайшее время проведет презентацию автомобиля на газомоторном топливе, сообщает ТАСС со ссылкой на замгендиректора по продажам «Газпром газомоторное топливо» Дениса Сафонова.

Ездить такие авто будут на метане — компримированном природном газе, сжатом на компрессорной станции для использования в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания. Сафонов, назвавший обещанную новинку «метановой машиной», уточнил, что все необходимое оборудование у дилеров уже есть и закупать им ничего не придется. По его словам, установка газобалонного оборудования в автомобили должна быть доступна россиянам как дополнительная опция.

Автозавод «Москвич» заработал на месте перешедшего под контроль Москвы бывшего предприятия «Рено Россия». Руководить им поставили немецкого топ-менеджера Ханса-Петера Мозера. С начала 2023 года завод собирает китайские автомобили JAC JS4 (модель «Москвич 3») и Sehol E40X (модель «Москвич 3е»). С 1 августа они подорожали в среднем на 11 процентов.

«Москвич» планирует выпустить в 2024 году две новые модели автомобилей, которыми станут «Москвич 5» и «Москвич 8». Всего по итогам предстоящего года завод намерен произвести 44 тысячи машин, включая новинки и четыре тысячи электромобилей.

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    Дмитрий Воронин
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